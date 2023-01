Positiva Tokyo e le altre piazze asiatiche

Tokyo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa diche mostra sulun rialzo dello 0,39%, dopo la seduta positiva, ma nervosa a Wall Street, la vigilia. Il sentiment sul mercato americano è stato condizionato dalla pubblicazione delle minute della Fed che hanno raffreddato le speranze dei mercati in un cambio di rotta della politica dei tassi nei prossimi mesi. Dai verbali dell'incontro di dicembre, è emerso, infatti, che "sarebbero necessari ulteriori aumenti dei tassi" e che quest'anno "non ci dovrebbero essere tagli" al costo del denaro.Sulla stessa linea positiva si muovono anche le altre piazze asiatiche conche continua gli scambi al 2,12%.Sale(+1,4%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,61%).In frazionale calo(-0,44%); pressoché invariato(+0,14%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,43%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,1%)00:50: Partite correnti (preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,6%)02:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,3%).