Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,02% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.808 punti.In netto peggioramento il(-1,59%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,15%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+1,80%),(+1,39%),(+1,39%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,16%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,96%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,80%),(+4,62%),(+3,26%) e(+3,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,06%.Crolla, con una flessione del 7,92%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,45%.