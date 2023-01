Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/01/2023

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,03%.

Lo scenario attuale del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un allentamento della trendline al test del supporto 131,653. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 132,995. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 131,194.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)