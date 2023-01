Azimut, raccolta netta positiva per 1,2 miliardi a dicembre

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha siglato una partnership strategica, ha registrato nel mese diunadi euro. Grazie a questo dato, la raccoltaammonta adi euro, superando la fascia alta dell'obiettivo di 6-8 miliardi di euro per l'intero anno, nonostante il difficile contesto di mercato. Circa la metà (4,3 miliardi di euro) della raccolta netta annuale è stata indirizzata in prodotti di risparmio gestito.Leraggiungono 55,1 miliardi al 31 dicembre 2022 (2021: 54,1 miliardi), con un aumento dell'2% rispetto all'anno precedente. Le masse delammontano a 23,8 miliardi al 31 dicembre 2022 (2021: 29 miliardi), e scontano l’effetto del de-consolidamento di Sanctuary (rettifica di 6,9 miliardi) in linea con la quota attuale di Azimut del 53,37%.Ilsi attesta a 79 miliardi al 31 dicembre 2022 (2021: 83,2 miliardi, ovvero 77 miliardi al netto dell'aggiustamento pro-rata di Sanctuary).Nel 2022, ilha registrato una forte crescita con una raccolta di 1,9 miliardi e con AuM che si attestano a 6,5 miliardi a fine dicembre 2022 (il 12% del totale delle masse gestite), in aumento del 42% rispetto all'anno precedente. Ciò è stato possibile grazie alla solida richiesta per gli oltre 20 nuovi prodotti lanciati in Italia e negli Stati Uniti nel corso dell'anno e all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in BroadLight Capital (Private Equity, USA), RoundShield Partners (Real Assets, Regno Unito/Svizzera), Sanctum Altriarch Investment Management (Venture Debt, USA) e Lycian Capital Partners (Private Equity, Turchia)."Siamo molto soddisfatti di aver concluso il 2022 con un altro mese di forte domanda da parte della nostra clientela globale eper l'intero anno - ha commentatodel Gruppo - Tra gli eventi di rilievo del mese spiccano la raccolta di oltre 170 milioni di euro per i nostri fondi in Turchia, Brasile ed Egitto, un mandato istituzionale turco da oltre 300 milioni di euro, oltre 230 milioni di euro di raccolta sui mercati privati prevalentemente dall'Italia, tra i quali un'ulteriore closing del nostro fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG, le cui masse ammontano a circa 520 milioni di euro, e l'acquisizione di una partecipazione in SCM Financial Group, società australiana di gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria, contabilità e finanza"."Inoltre, con 230 milioni di euro di raccolta nel quarto trimestre, il nostroha registrato la più alta raccolta trimestrale dal 2016 - ha aggiunto - Tutto questo è stato possibile grazie ai nostri canali di distribuzione diversificati a livello mondiale e alla sovraperformane rispetto ai concorrenti ottenuta dal nostro Global Asset Management team".