Banca nazionale svizzera, perdita record da 132 miliardi di franchi nel 2022

(Teleborsa) - La(BNS) ha registrato una. Si tratta di un record negativo e arriva dopo l'utile di 26,9 miliardi di franchi nell'anno precedente. Ha pesato il crollo delle valutazioni delle partecipazioni in valute estere, maturate a seguito di acquisti per indebolire il franco.La perdita sulleè ammontata a circa 131 miliardi di franchi e quella sulle posizioni in franchi a 1 miliardo circa. Sulleè?risultata una plusvalenza da valutazione di 0,4 miliardi di franchi.L'importo attribuito agliper le riserve monetarie ammonterà a 9,6 miliardi di franchi. Tenuto conto dell'attuale riserva per future ripartizioni, pari a 102,5 miliardi, risulta una perdita di bilancio di circa 39 miliardi di franchi.Conformemente alle disposizioni della Legge sulla Banca nazionale e alla Convenzione sulla distribuzione dell'utile fra il Dipartimento federale delle finanze e la BNS, tale perdita rende. Ciò concerne sia il versamento di un dividendo alle azioniste e agli azionisti della BNS sia la distribuzione dell'utile alla Confederazione e ai Cantoni.