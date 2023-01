Brasilia, l'attacco dei sostenitori di Bolsonaro ma l'ex Presidente condanna atto

(Teleborsa) -, in USA, dopo la sonfitta di Trump. L'assalto ai palazzi del potere è stato infatti inscenato dai, che ha subito condannato quanto accaduto. "Rispetto la democrazia e", ha affermato l'ex Presidente Bolsonaro su Twitter, qualificando quanto accaduto come illegale.Il presidente, che si trovava nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate, ha visitato il Palazzo Presidenziale Planalto e alla Corte Suprema di Brasilia dopo l'attacco ed hadi aver "promosso la distruzione della proprietà pubblica" a Brasilia. Lula ha poi affermato che gli autori dell'assaltoNel frattempo, la, il quale si è scusato con Lula pwer quanto accaduto. Ci sono volute ore per domare l'assalto e l'uso, da parte della polizia di gas lacrimogeni e munizioni di gomma. L'area intorno al Congresso è stata subito transennata dalle autorità, ma la folla ha fatto irruzione nella sede del Parlamento e nell'edificio del Planalto, sede dell'esecutivo, oltre che nell'edificio dove ha sede la Corte suprema.Lasull'accaduto ed ha, fra cui l’ex responsabile della sicurezza di Bolsonaro, che ora è responsabile del distretto della capitale.