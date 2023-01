CRIF continua crescita all'estero: M&A in Polonia e apertura in Giappone

(Teleborsa) -, azienda italiana specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, prosegue la sua. Le ultime operazioni sono state portate a termine in Polonia e Giappone.In, ha firmato l'del 100% di ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. e EBS sp. z o.o., controllate dal Gruppo KRUK, uno dei leader nel mercato della gestione del debito in Europa Centrale. Il perfezionamento dell'operazione avverrà entro febbraio 2023. CRIF Poland consolida così il suo posizionamento nel mercato locale dei servizi finanziari in termini di sviluppo del portafoglio clienti, costruzione di database e sviluppo del capitale umano.In, a dicembre 2022 èper presidiare meglio il mercato dell'Asia Orientale. La sede nipponica, basata a Tokyo, ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione di CRIF in Giappone come importante provider di informazioni commerciali per il territorio, offrendo ai clienti accesso a nuovi servizi a valore aggiunto per una completa valutazione del rischio commerciale e di credito. CRIF è oggi presente con operazioni dirette in Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Kirghizistan, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Tagikistan, Uzbekistan, Vietnam e ora Giappone, con copertura aggiuntiva in altri tredici paesi e regioni dell'Asia."Le ultime operazioni si collocano nella strategia di crescita intrapresa ormai da diversi anni con attività di M&A - ha commentato, Presidente e CEO di CRIF - L'obiettivo ècon grandi prospettive di crescita e ampliare il numero di servizi e moderne soluzioni tecnologiche e finanziarie a disposizione dei nostri clienti".