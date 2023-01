Vola il comparto sanitario italiano (+1,70%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Mette il turbo l'che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo del, che mostra un timido +0,67%, e chiude a quota 804.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 3.826 punti, dopo un inizio di giornata a quota 225.189,2.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,73% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,71% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,87%.Tra le azioni del, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,43%.