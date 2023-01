Bankitalia, nuovo piano Strategico 2023-2025 si sviluppa su 5 obiettivi

(Teleborsa) -strategici assunti dal, che riguardano i diversi ambiti di intervento della Banca e coinvolgono tutte le funzioni e la rete territoriale. L'Istituto di palazzo Koch ha presentato oggi il nuovoche serve a indirizzare in un quadro unitario e coerente il governo complessivo delle risorse di una(dalla politica monetaria alla stabilità del sistema bancario e finanziario, dall'analisi dell'economia e della società alla consulenza sulle politiche pubbliche, tutela dei risparmiatori, sostegno all'innovazione e alla infrastrutturazione del sistema dei pagamenti e governo della circolazione monetaria).da conseguire, si propongono di: 1) potenziare l'impegno per unattraverso il presidio dei rischi per gli intermediari, lo sviluppo dle FinTech, il contrasto all'illegalità, la resilienza cibernetica; 2)in campo economico e finanziario in Italia e in Europa mediante l'Euro Digitale, il progetto di Integrated Reporting Framework (IReF) e il potenziamento della funzione statistica della Banca, la ricerca, il rapporto con il territorio; 3)e dialogare con l'esterno in modo sempre più diretto e aperto all'ascolto grazie alle funzioni di vigilanza , tutela ed educazione finanziaria; 4)e salvaguardare l'ambiente promuovendo la finanza sostenibile per il contrato dei cambiament9i climatici e verso l'obiettivo Net Zero; 5), efficiente e capace di innovare grazie a nuovi modelli oranizzativi e nuovi modi di lavorare che valorizzino le diversità.La definizione del Piano Strategico 2023-2025 avviene in unanche a livello internazionale: laancora attiva sullo sfondo, le, l'aumento dei costi degliconseguenti all'aggressione della Russia all'Ucraina, le pressioni inflazionistiche e la nuova fase della politica monetaria a livello globale ed europeo si sono sovraimpresse alle sfide poste dalla improcrastinabile transizione energetica, dalle nuove tecnologie, dalla digitalizzazione e dalle riforme necessarie a dare nuovo impulso all'economia italiana."Lederivanti dall’aggressione della Russia all’Ucraina hanno reso meno favorevoli e nitide le prospettive dell’economia, accrescendo leanche in un paese come l’Italia, messo in difficoltà dalla crisi pandemica e già da prima oberato da due decenni di crescita insoddisfacente e da un elevato livello di debito pubblico", ha sottolineato il, aggiungendo "lee le tensioni nella disponibilità dei relativi approvvigionamenti hanno appesantito i conti delle imprese e delle famiglie, in specie di quelle più deboli, e riacceso le spinte inflazionistiche, al cui contrasto si è dovuta dedicare la politica monetaria"."In un contesto così mutevole - prosegue Visco - è ancora più importante prepararsi al futuro. Ladella Banca d’Italia è diverso le quali indirizzare le energie, anticipare i cambiamenti, ipotizzando possibili scenari evolutivi"., con una forte componente progettuale e con una spiccata dimensione internazionale.e dell'Europa, finalizzato a fornire alla collettività un contributo sempre di alta qualità in tutti i campi della propria azione.