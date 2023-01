Coinbase in rally dopo conferma ebitda e posti lavoro

Coinbase Global,

Coinbase Global,

Nasdaq 100

Coinbase Global,

Coinbase Global,

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,87%.La piattaforma di trading di criptovalute ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede di tagliare 950 posti di lavoro. Coinbase, che contava circa 4.700 dipendenti alla fine di settembre, ha già tagliato il 18% della propria forza lavoro a giugno citando la necessità di gestire i costi. Il titolo scatta al rialzo del 4,5%. La società continua a prevedere che l' EBITDA rettificato per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2022 rientri nel limite negativo di 500 milioni di dollari di perdita che la società aveva già comunicato A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 42,95 USD, mentre i supporti sono stimati a 38,29. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 47,61.