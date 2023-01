Cucinelli avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, in attuazione della delibera assembleare del 27 aprile 2022 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 gennaio 2023, ha comunicatoIl Programma è volto all'acquisto di azioni ordinarie da destinare a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024", che prevede l'assegnazione di azioni ordinarie a favore degli Amministratori Delegati e di altri beneficiari scelti tra amministratori e/o dipendenti della Società e delle società controllate. In particolare, il Programma è in funzione della prima tranche di diritti attribuiti ai beneficiari., senza valore nominale, rappresentative dello 0,1% circa del capitale sociale della Società. Tale quantitativo è pari a circa il 17% del massimo di n. 275.000 azioni (rappresentative dello 0,4% circa del capitale sociale della Società) previste complessivamente dal "Piano di Stock Grant 2022-2024".Si segnala che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e che nessuna delle società da quest’ultima controllate detiene azioni Brunello Cucinelli.Il potenziale, tenuto conto del prezzo di chiusura dell’azione Brunello Cucinelli al 6 gennaio 2023 pari a 70,05 euro, maggiorato del 10%, sarebbe di complessiviI Programma avrà inizio il 10 gennaio 2023 e durerà fino all’avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del Programma, presumibilmente entro il 31 gennaio 2023 ma, in ogni caso, non oltre il termine del 27 ottobre 2023 e sarà coordinato da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza. Resta fermo che gli acquisti saranno effettuati in linea a quanto stabilito dalla stessa autorizzazione assembleare.Intanto, a Piazza Affari,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 71 euro, con un calo dello 0,70%.