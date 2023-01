Enel colloca bond ibridi per 1,75 miliardi di euro, ordini per 15 miliardi

Enel

(Teleborsa) -ha lanciato con successo sul mercato europeo l'emissione dicon denominazione in euro, destinati a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a. L'emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 8 volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa 15 miliardi di euro. I nuovi titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e si prevede che agli stessi venga assegnato da parte delle agenzie un rating di Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/S&P’s/Fitch) e un equity content pari al 50%.La nuova emissione è strutturata nelle seguenti due serie: prestito obbligazionario danon convertibile subordinato ibrido perpetuo, senza scadenza fissa, esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della società, con cedola fissa annuale delcorrisposta fino alla prima reset date (esclusa) del 16 luglio 2028, che corrisponde all'ultimo giorno per la prima optional redemption; prestito obbligazionario danon convertibile subordinato ibrido perpetuo, senza scadenza fissa, esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della società, con cedola fissa annuale delcorrisposta fino alla prima reset date (esclusa) del 16 luglio 2031.L'operazione è finalizzata aed è in linea con la strategia finanziaria di Enel delineata nel Piano Strategico 2023-2025, che riafferma l'impegno del Gruppo a mantenere le obbligazioni ibride quale componente permanente della propria struttura del capitale.Contestualmente, Enel ha lanciato delletutto o parte del prestito obbligazionario ibrido perpetuo in circolazione da 750 milioni di euro, con prima call date ad agosto 2023, nonché parte del prestito obbligazionario ibrido in circolazione da 1.250 milioni di dollari USA, con scadenza a settembre 2073 e prima call date a settembre 2023, per un totale complessivo nominale dei due prestiti obbligazionari ibridi pari all'importo raccolto con le nuove emissioni ibride perpetue lanciate in data odierna, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive.L'dei nuovi titoli è stata supportata da unnell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunner, Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Santander, Société Générale, SMBC e UniCredit.Lesono state supportate da un consorzio di banche nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di dealer manager, Bank of America, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley e NatWest.