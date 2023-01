In flessione le Borse europee, aspettando interventi banchieri centrali

BlackRock

(Teleborsa) -, chedopo i guadagni di inizio anno e attendono gli interventi di numerosinella giornata odierna (tra cui il presidente della FED Jerome Powell, il presidente della BoE Andrew John Bailey e a Isabel Schnabel, componente del board BCE). Gli operatori si interrogano anche su quali saranno i temi che influenzeranno gli andamenti di quest'anno. "Prevediamo, ma prevediamo che l'anno sarà caratterizzato da grandi cambiamenti rispetto allo scorso anno: recessioni nei mercati sviluppati, inflazione in calo e banche centrali che interrompono gli aumenti dei tassi e riapertura della Cina", scrivono gli analisti diTra i titoli interessati dal cambio dellaci sono, con Deutsche Bank che ha migliorato il giudizio a Buy, e, con Barclays che ha abbassato la raccomandazione a Equal-weight da Overweight con prezzo obiettivo a 8,6 euro dai 10,5 euro precedenti.Non si ferma ladi, che ieri ha strappato dopo l'accordo vincolante per la cessione del business del Nitinol alla società statunitense Resonetics per un prezzo di 900 milioni di dollari. Oggi il titolo beneficia delle parole del presidente e AD Massimo Della Porta, che ha detto in un'intervista che il gruppo conta di remunerare gli azionisti, "forse con un, ma guardiamo soprattutto alle".In ribasso, che ieri sera ha comunicato ricavi 2022 in crescita del 29,1% a cambi correnti, sopra le attese del mercato. Il titolo è comunque molto volatile, in quanto ha aperto su nuoviL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,074. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 75,02 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +198 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,24%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,24%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 27.420 punti.In discesa il(-0,7%); sulla stessa tendenza, negativo il(-0,76%).Tra idi Milano, in evidenza(+0,95%),(+0,84%),(+0,78%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%.Tentenna, che cede l'1,10%.di Milano,(+2,82%),(+2,48%),(+2,13%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,71%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,21%.Tra i dati00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%).