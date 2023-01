Piazza Affari piatta. Europa in calo

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fineco

Poste Italiane

Intesa Sanpaolo

Iveco

Moncler

Campari

Prysmian

Ferrari

SOL

Saras

Tinexta

Luve

Seco

Banca MPS

Juventus

GVS

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,02%, nel giorno in cui il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell non ha fornito ulteriori indicazioni sui tassi di tassi. Parlando in Svezia, il banchiere non affrontato il tema delle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale americana, mentre i mercati si aspettavano di capire la fondatezza, o meno, delle aspettative su una Fed meno aggressiva su costo del denaro.Sul mercato valutario, l'chiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.873,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 75,18 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +190 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,19%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%. Stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 25.365 punti, mentre, al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura di ieri.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,14 miliardi di euro, con un incremento di ben 522,9 milioni di euro, pari al 32,28%, rispetto ai precedenti 1,62 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,8 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+1,17%),(+1,17%),(+0,96%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,28%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,16%.del FTSE MidCap,(+4,23%),(+3,24%),(+1,94%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,78%.scende del 3,49%.Calo deciso per, che segna un -3,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,94%.Tra ledi maggior peso:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. -2,5%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%).