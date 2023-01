Plus500, ricavi ed EBITDA in aumento nel 2022

Plus500

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha registratopari a circa 832 milioni di dollari nell'(FY 2021: 718,7 milioni di dollari), in linea con le aspettative di mercato e nonostante i ridotti livelli di attività nei mercati finanziari verso la fine dell'anno, influenzati dalla Coppa del Mondo FIFA 2022. L'ha raggiunto circa 454 milioni di dollari nel corso dell'anno (FY 2021: 387,1 milioni di dollari), mentre l'dovrebbe essere di circa 3,8 dollari (FY 2021: 3,06 dollari).Laè diminuita significativamente ed è pari a circa 280.000 (FY 2021: 407.374), ma la società sottolinea che c'è "una quantità sostanziale di clienti di valore superiore e di lunga durata". Circa 106.000sono stati acquisiti nel corso dell'anno (FY 2021: 196.336), grazie agli investimenti di Plus500 nello sviluppo dei prodotti e nelle iniziative di coinvolgimento dei clienti.Plus500 afferma che continuerà "a valutare e, attraverso investimenti organici e puntando attivamente alle acquisizioni", per costruire la sua posizione strategica di gruppo fintech globale multi-asset.Lacontinua ad essere quella di restituir almeno il 50% degli utili netti attraverso dividendi e programmi di riacquisto di azioni, su base semestrale. Nel corso dell'anno fiscale 2022, la società ha riacquistato 6.943.359 azioni per un corrispettivo totale di 138,8 milioni di dollari. Dall'avvio del primo programma di riacquisto di azioni nel 2017, Plus500 ha riacquistato circa 21,8 milioni di azioni per un costo di circa 350 milioni di dollari.