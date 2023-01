Prevalgono le vendite per il settore utility italiano (-0,71%), ascopiave mostra un andamento leggermente negativo

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Hera

mid-cap

Ascopiave

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 31.995,2, in discesa di 227,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 356, dopo aver avviato la seduta a 357.Tra i titoli del, giornata incolore per, che chiude la giornata del 10 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, performance infelice per, che chiude la giornata del 10 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.