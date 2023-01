Seduta mista a Wall Street, bene il comparto tech

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.518 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 3.892 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,62%); sui livelli della vigilia l'(-0,09%).I segnali di un mercato del lavoro in raffreddamento avevano rafforzato leda parte della Federal Reserve, portando il settore tech, uno di quelli che hanno sofferto di più durante l'inasprimento della FED, a trascinare al rialzo il Nasdaq.Due funzionari della FED hanno però sostenuto che è necessario spingere i tassi più in alto e di tenerli lì per un po'.ha ribadito che preferisce portare il benchmark al 5%-5,25% prima di fare il punto, mentre ha fornito una previsione simile, anche se non è sicura di dove sarà esattamente il picco.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,69%),(+2,02%),(+1,41%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,88%.Calo deciso per, che segna un -2,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,45%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,08%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,60%),(+5,93%),(+5,18%) e(+5,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,29%.Crolla, con una flessione del 7,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,97%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%).