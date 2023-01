Agatos, Massimo Mannori nuovo AD. Gestirà pacchetto assunzioni

Agatos

AlgoWatt

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha deliberatodi amministrazione da 4 a 5 eIl board, riunitosi a valle della suddetta assemblea, ha provveduto a ratificare la rinuncia alle deleghe comunicate durante l'adunanza da parte dei consiglieri Leonardo Rinaldi e Michele Positano, e all'. Successivamente, Mannori è anche stato nominato amministratore unico della controllata Agatos Energia.Mannori è un, con unnel business development, nella gestione sia industriale che finanziaria, nonché nei programmi di trasformazione e crescita di aziende private e quotate del settore energetico in Italia e all'estero. Tra gli ultimi incarichi ci sono quelli in Hitachi Rail (ex Ansaldo STS), Westport Fuel Systems,e Sustainable Wat.La nomina di Mannori "conferma la validità e l'attrattività del Piano Industriale 2022-26, approvato a giugno 2022, e potenzia le capacità del gruppo di realizzarlo", si legge in una nota. Mannoriche vedrà la società più che raddoppiare le proprie risorse umane, sempre nell'ambito del perimetro del Piano Industriale."Il nostro Piano Industriale prevede una decisa crescita della pipeline dei progetti e dell'organico dell'azienda ed è quindi naturale rafforzarne la capacità gestionale - ha commentato il- Massimo porterà in Agatos unache, combinata con le sue esperienze molto rilevanti nel settore, ci permetterà di accrescere ulteriormente sia la pipeline che l'organico dell’azienda in modo vincente".