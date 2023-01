Cellnex, il CEO Tobias Martinez si dimette dopo il cambio di strategia

Cellnex

(Teleborsa) -, società spagnola attiva nel business delle torri per le telecomunicazioni, ha comunicato che, ovvero dopo l'assemblea degli azionisti (prevista per il 1° giugno 2023) che approverà il bilancio dell'esercizio 2022. Il CdA ha preso atto delle dimissioni e ha posto in essere i meccanismi necessari alla sua successione. Le dimissioni seguono ildella società annunciato a novembre, dall'espansione attraverso acquisizioni all'abbassamento dei livelli di indebitamento.Il presidente Bertrand Kan ha espresso apprezzamento "per gliconseguiti da Tobias durante i suoi 8 anni come CEO di Cellnex,". "In questo periodo, Cellnex è cresciuta il principale operatore indipendente di infrastrutture di telecomunicazioni in Europa, che gioca un ruolo di primo piano nella trasformazione del settore, ed è diventato un punto di riferimento fondamentale a livello mondiale", ha detto.Gli otto anni di Martinez come CEO sono stati contrassegnati da una: da 7.500 torri di telecomunicazioni in un solo paese a 138.000 in 12 paesi, servendo 15 anchor tenant; l'iniezione di 14,7 miliardi di euro di capitale in quattro tranche tra il 2019 e il 2021 per finanziare questa crescita."L'attuale contesto economico e finanziario ci richiede di aprire un- ha detto Martinez - Una nuova tappa basata sulla massimizzazione della crescita organica, sul consolidamento del progetto industriale nei paesi in cui operiamo oggi e sulla focalizzazione sulla gestione del bilancio per. Tutti questi fattori mi hanno portato a valutare la necessità che questa fase dell'evoluzione di Cellnex sia guidata da una persona con un orizzonte temporale che si estenda oltre dicembre 2024, data in cui scade il mio contratto".