Darktrace taglia guidance ricavi con clienti riluttanti a testare nuovi prodotti

Darktrace

(Teleborsa) -, società inglese specializzata nell'uso dell'intelligenza artificiale nella cybersecurity, ha, aumentando tuttavia le sue aspettative per il margine EBITDA rettificato. Pur tenendo conto dell'incertezza macroeconomica nel formulare le sue previsioni per l'anno fiscale 2023 all'inizio del suo anno finanziario, la società ha sottovalutato i potenziali pericoli e "verso la fine del secondo trimestre è diventato chiaro che", ha spiegato.Per l'anno fiscale 2023, Darktraceun aumento anno su anno del suo ARR in valuta costante compreso tra il 29% e il 31,5% (precedentemente dal 31% al 34%)."L'attuale contesto macroeconomico sta creando sfide per acquisire nuovi clienti, cone, nelle regioni con tassi di conversione storicamente più elevati, tali tassi iniziano a diminuire", ha affermato laDarktrace prevede un ARR(primo semestre dell'anno fiscale 2023) di almeno 556,3 milioni di dollari, che rappresenta una crescita anno su anno di almeno il 36,5%. Le entrate dovrebbero essere di almeno 258 milioni di dollari, riflettendo una crescita anno su anno di almeno il 35,2%. Il margine EBITDA rettificato dovrebbe essere pari o superiore all'estremità superiore dell'intervallo di orientamento precedentemente comunicato dal 15% al 18% per l'anno fiscale 2023.