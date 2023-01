Fast Retailing (Uniqlo) aumenterà gli stipendi fino al 40%

(Teleborsa) - Fast Retailing, holding giapponese che opera principalmente tramite il brand di abbigliamento Uniqlo, ha annunciato che, rafforzando notevolmente il proprio investimento nel personale. In particolare, l'azienda definirà le capacità e i requisiti desiderati per ciascuna categoria e livello occupazionale, edegli inquadramenti assegnati a ciascun dipendente.La decisione è stata presa "al fine di remunerare ogni singolo dipendente in modo adeguato alle proprie ambizioni e talenti, nonchéin linea con gli standard globali", si legge in una nota.La remunerazione comprenderà elementi come ladelle prestazioni per ciascun periodo, mentre le indennità basate sulla posizione attualmente esistenti in Giappone saranno eliminate.