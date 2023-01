Guadagni alla Borsa di Tokyo, mercati guardano a dati USA

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono ulteriori segnali sulla salute economica degli Stati Uniti dalla lettura dell'indice dei prezzi al consumo di giovedì, che dovrebbe mostrare che l'inflazione è ulteriormente diminuita a dicembre rispetto al mese precedente. È probabile che la lettura susciti una risposta positiva da parte dei mercati asiatici, dato che imprimeaffinché mantenga un forte aumento dei tassi di interesse.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dell'1,08%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, si posizionano sotto la parità(-0,60%) e(-0,24%)Guadagni frazionali per(+0,51%); sulla stessa linea, poco sopra la parità(+0,35%). Pressoché invariato(+0,02%); buona la prestazione di(+0,95%).Sul fronte societario,(holding giapponese che opera principalmente tramite il brand di abbigliamento Uniqlo) ha annunciato che a partire da marzo 2023 rivedrà il proprio sistema retributivo, conha programmato unvenerdì, secondo quanto risulta dalla sua app mobile, che se completato sarebbe il primo servizio commerciale per il modello da parte di una compagnia aerea cinese dallo stop di marzo 2019.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,23%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,16%.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,91%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 471 Mld ¥; preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,6%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,1%; preced. -1,3%)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,6%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 5,4%).