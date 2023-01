IEG, a Vicenzaoro January torna kermesse orologeria-gioielleria VO Vintage

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - In occasione di(20-24 gennaio 2023) torna con la quarta edizionel’evento ideato daaperto al pubblicorispetto alle precedenti edizioni, l’appuntamento si svolge in contemporanea connel foyer al primo piano della fiera: in programmaIl salotto dell’orologio e del gioiello vintage vedrà in esposizione una selezione dipresenti itanti anche i nomi che rappresenteranno laSe ne parla il1 gennaio conmoderati dadirettore della rivistaSi parlerà poi degliinsieme aStefano Mazzariol, founder e CEO Vintage Watches, Elvio Piva, founder e CEO Tempus Padova, e Roberto Verde, presidente associazione Watch Passion, in un incontro moderato da Michele Mengoli e Jacopo Giudici, rispettivamente direttore e founder ed editore di Watch Insanity.tra gli esperti di orologeria più riconosciuti in Italia, founder di Watchouse e ambassador di Vicenzaoro per la passione e la cultura dell’orologeria, sarà invece tra i protagonisti dell’incontro diinsieme a, presidente Assorologi, e Lorenzo Lucchinelli, founder di Ipsum - Identity for luxury goods.che rievocano il vintage.con interventi di Franco Armentano, Fabio Bertini e Michele Corvo.domenica 22 gennaio torna il corso tenuto daMasabatonel talka cura dio discuterà con tre giovani influencer di come è cambiato il modo di collezionare e del crescente ruolo dei social network.