Piazza Affari positiva, bene energia e utilities

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Hera

A2A

Iveco

Azimut

Saipem

Amplifon

Unicredit

Banco BPM

Ascopiave

IREN

Technogym

Tod's

Brunello Cucinelli

GVS

Carel Industries

Mondadori

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori attendono ulteriori segnali sulla salute economica degli Stati Uniti dalla lettura dell'di giovedì, che dovrebbe mostrare che l'inflazione è ulteriormente diminuita a dicembre rispetto al mese precedente, alleggerendo la pressione sulla Federal Reserve. Le autorità monetarie fanno comunque di tutto per gettare acqua sul fuoco delle attese di un rientro dei tassi nel 2023: ierinon ha offerto novità sulla politica monetaria, mentreha ripetuto ieri il mantra della banca centrale europea, ovvero che "i tassi devono salire ancora significativamente e in modo costante".Oggi la BCE ha avvertito chesulla spesa reale dei consumatori dell'eurozona nei prossimi trimestri.Sul fronte italiano, l' ha comunicato che a novembre - rispetto al mese precedente - si registra una crescita delle vendite al dettaglio sia in valore sia in volume, mentre laha detto che a novembre la crescita dei prestiti alle imprese da parte delle banche italiane ha registrato un ulteriore rallentamento.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.885,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 75,28 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +186 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,08%.avanza dello 0,86%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,64%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,71%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,30% a 25.440 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.546 punti.Poco sopra la parità il(+0,31%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,21%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,77%),(+3,19%),(+2,18%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,61%),(+2,71%),(+2,36%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,52%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,09%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,24 Mln barili; preced. 1,69 Mln barili)00:50: Partite correnti (atteso 471 Mld ¥; preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,6%).