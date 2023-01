Pirelli colloca bond sustainability-linked, domanda da 3,5 miliardi

Pirelli

(Teleborsa) -in data odierna ha avviato epresso investitori istituzionali internazionali del suo primosustainaibility-linked bond per un importo nominale complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione è stata collocata presso oltre 190investitori internazionali e ha visto una, ammontata a circa 3,5 miliardi di euro. Si tratta dellacon size benchmark di questa tipologia collocata da una società del settore tyre a livello globale.L’operazione, la prima effettuata da quando Pirelli ha ottenuto il rating investment grade da parte di S&P Global e Fitch Ratings, testimonia l’impegno della società nell’integrare la sostenibilità nella propria strategia di business ed è legata agli obiettivi al 2025 di riduzione delle emissioni assolute di gas serra (Scopi 1 e 2) e delle emissioni da materie prime acquistate (Scopo 3).Gli, validati da parte di Science Based Targets initiative (SBTi) come coerenti con il mantenimento del riscaldamento climatico “entro gli 1,5°C”, sono contenuti nel primo “Sustainability-linked financing Framework” di Pirelli, documento che contiene le linee guida e gli impegni dell’azienda verso i propri stakeholder in materia di finanza sostenibile. Il Framework, il primo pubblicato da una società del settore tyre a livello mondiale, è stato delineato in conformità con Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) 2020 della International Capital Market Association (ICMA) e ai Sustainability-Linked Loan Principles 2020 pubblicati dalla Loan Market Association (LMA)."Pirelli è la prima società al mondo del settore tyre a lanciare un’emissione obbligazionaria benchmark parametrata agli obiettivi di sostenibilità.e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per tutti gli Stakeholder”, ha affermatoL'operazione, avvenuta nell’ambito del(Euro Medium Term Note Programme) approvato dal Cda in data 23 febbraio 2022, consente di ottimizzare la struttura dell’indebitamento, allungandone le scadenze e diversificandone le fonti.Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche: emittente: Pirelli, garante: Pirelli Tyre, importo: Euro 600 milioni, data di regolamento: 18 gennaio 2023, data di scadenza: 18 gennaio 2028, cedola: 4,25%, prezzo di emissione: 99,704%, prezzo di rimborso: 100%.Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,317%, corrispondente a un rendimento di 145 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.