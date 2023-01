Positivo il Mercato americano, in attesa di inflazione e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,56%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.919 punti. Buona la prestazione del(+0,88%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,67%).Il presidente della Federal Reserve, che ha parlato nel pomeriggio della politica monetaria, mentre gli operatori aspettano i dati sull'inflazione di giovedì per eventuali segnali di raffreddamento.Cresce anche l'attesa per l'inizio della stagione delle, che come al solito parte con le. JPMorgan Chase , Bank of America , Citigroup e Wells Fargo pubblicheranno i risultati venerdì."Con la maggior parte degli economisti statunitensi che prevedono una recessione o un rallentamento significativo quest'anno, le banche probabilmente incorporeranno un", hanno detto in una nota gli analisti di Morgan Stanley.Al top tra i(+2,15%),(+1,58%),(+1,40%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.(+6,05%),(+4,69%),(+3,92%) e(+3,92%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,20%.Calo deciso per, che segna un -2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,68%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60 punti; preced. 59,7 punti).