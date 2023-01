Rinnovo contratti scuola, tante proposte ANIEF all'ARAN

(Teleborsa) - Si è riunito il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL 2019-21 sulla parte normativa. "Pochi i cambiamenti proposti- si legge in una nota - ma molte le proposte di integrazione e modifica del testo presentatisu tutti i settori coinvolti:E proprio per arrivare ad una stesura quanto più possibile condivisa e apportare le modifiche necessarie al testo proposto dall’ARAN, si è deciso di programmare una“L’Anief continuerà a fare proposte migliorative del testo per migliorare le condizioni contrattuali del personale del comparto scuola, università e ricerca. – commentaPresidente Nazionale Anief – il vero ostacolo da superare è quello economico. Il comparto ha bisogno di ulteriori risorse ed il governo deve impegnarsi a trovarli”."Molti i nodi da sciogliere ed alcuni spinosi come l’ordinamento professionale del personale ATA nella scuola e le norme transitorie per la collocazione del personale Tecnico/Amministrativo dai vecchi profili professionali alle nuove Aree negli enti di ricerca.Auspichiamo come Anief di riuscire,conclude la nota-