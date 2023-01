Saes Getters, Intermonte aumenta target price e passa a Outperform

Intermonte

SAES Getters

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 35 euro) ilsulle azioni ordinarie di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, mentre ilsul titolo è stato rivisto a "" da "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha annunciato un accordo vincolante per la cessione del business del Nitinol alla società statunitense Resonetics per un prezzo di 900 milioni di dollari.Gli analisti sottolineano che il management ha affermato che la cessione è stata inaspettata, con un approccio iniziale a dicembre e l'accordo firmato un mese dopo. I vertici si sono impegnati ad. "Ciò comporterà la restituzione di liquidità agli azionisti (conversione di azioni di risparmio, riacquisto, dividendo straordinario, eventualmente versato nel tempo) e la liquidità da detenere all'interno di SAES per le fusioni e acquisizioni necessarie ad aprire un nuovo ciclo industriale", si legge nella ricerca.Con l'uscita dai purificatori di gas nel 2018 e dalle SMA mediche ora, il management "sta costruendoe uscendo diversi anni dopo a prezzi ben al di sopra delle aspettative di mercato", evidenzia Intermonte.