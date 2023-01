Cellularline, Mauro Borgogno nominato CFO

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata su Euronext STAR Milan, annuncia la nomina di Mauro Borgogno quale nuovo CFO del Gruppoa partire da oggi.Borgogno, laureato in Economia presso l’Università di Torino nel 1985, ha maturato una significativa esperienza nell’area amministrazione, finanza e controllo: La sua carrierà è iniziata in una primaria società di revisione ed è proseguita con il ruolo di Chief Financial Officer, Direttore Generale e board member di società multinazionali operanti in alcuni settori industriali e nei servizi di logistica. Nella sua importante carriera, Borgogno ha maturato una significativa esperienza anche nelle attività di turnaround ed M&A.Il manager al momento non detiene azioni ordinarie di Cellularline .