ErreDue, Intesa Sanpaolo avvia copertura con Buy e TP a 14,3 euro

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno). Ilè stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 26%), mentre ilsul titolo è "". La società toscana si è quotata il 6 dicembre con un prezzo di collocamento di 12 euro per azione.Grazie alla sua pluridecennale esperienza nella generazione di idrogeno elettrolitico, gli analisti pensano che ErreDue siacon nuovi elettrolizzatori di idrogeno di taglia maggiore (da 1MW fino a 5MW), già in fase avanzata di sviluppo, da applicare alla mobilità green e sistemi power-to-gas.Altri fattori positivi sono: il modello di business guidato dalla ricerca e sviluppo e il, che rappresentano un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti; il, che si traduce in una filiera corta e supporta la conservazione dei margini, consentendo anche all'azienda di offrire opportunità di personalizzazione per i clienti; una piattaforma già redditizia, pronta a sfruttare i vantaggi dell'economia dell'idrogeno.Intesa Sanpaolo prevede che idi ErreDue cresceranno a un CAGR del 41% nel, guidati dall'aumento del business degli elettrolizzatori di idrogeno con uno scale-up della capacità di trasformazione, che si traduce in CAGR dell'e dell'rispettivamente del 44% e del 51%. "La natura a bassa intensità di capitale dell'attività, una gestione prudente del capitale circolante commerciale e solidi flussi di cassa operativi dovrebbero supportare un bilancio snello e un miglioramento della posizione di cassa netta nel periodo di previsione", si legge nella ricerca.Vengono però evidenziati anche alcuni potenziali rischi per il business per ErreDue, tra cui: unsulla consegna degli elettrolizzatori come da programma, correlato allo scale-up produttivo pianificato, all'affidabilità tecnologica degli impianti e allo sviluppo di ricerca e sviluppo;visti gli investimenti nell'idrogeno; l'attuale approccio locale di ErreDue (commercializzazione solo in Italia), che deve evolvere verso una piattaforma più internazionale.