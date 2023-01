FTX, recuperati 5 miliardi in contanti e cripto asset

(Teleborsa) - FTX ha recuperato oltre 5 miliardi di dollari, in contanti e in cripto asset. Lo ha annunciato l’in un'udienza in tribunale nel. Si tratta di una consistente somma che potrebbe aiutare a ripagare i creditori travolti dalla bancarotta della piattaforma di trading di criptovalute.Secondo i documenti depositati in tribunale dal legale della società Andrew Dietderich, gli advisor di FTX hanno identificato più di 9 milioni di conti, ma non si sa ancora quanto sarà restituito ai creditori o che percentuale del loro debito sarà ripagata.Nei giorni scorsi, i pubblici ministeri federali avevano annunciato l'intenzione di sequestrare almeno 500 milioni di dollari di beni legati a FTX in relazione al processo in corso contro il. Ma durante il processo è stato evidenziato che i 5 miliardi recuperati non includono l'importo sequestrato dalla Securities Commission delle Bahamas.Secondo la denuncia della SEC , almeno da maggio 2019, FTX, con sede alle Bahamas, ha raccolto più di 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari, di cui circa 1,1 miliardi di dollari da circa 90 investitori con sede negli Stati Uniti. Nelle sue rappresentazioni agli investitori, Bankman-Fried aveva promosso FTX come una piattaforma di trading di criptovalute sicura e responsabile, promuovendo in particolare le sofisticate misure di rischio automatizzate di FTX per proteggere le risorse dei clienti.La cifra di 5 miliardi di dollari riguarda “qualsiasi valore per le partecipazioni di dozzine di token di criptovaluta illiquidi, dove le nostre partecipazioni sono così grandi rispetto all’offerta totale che le nostre posizioni non possono essere vendute senza influenzare sostanzialmente il mercato dei token”, ha spiegato l’avvocato di FTX, Adam Landis al Tribunale.