Luiss inaugura l'Anno Accademico 2022-2023. Dottorato Honoris Causa a Ornella Barra

(Teleborsa) -ha inaigurato oggi, giovedì 12 gennaio, presso l’Aula Magna del Campus di Viale Pola, il nuovoin presenza dei vertici dell'ateneo. Per l'occasione è stao conferito il, Chief Operating Officer - International di Walgreens Boots Alliance, per il suo straordinario talento manageriale che coniuga competenza, imprenditorialità, visione internazionale, leadership innovativa e responsabilità sociale d’impresa.sul tema "Fare impresa: l’importanza dei valori", con la quale ha voluto trasmettere un messaggio alle studentesse e agli studenti presenti: "Siate felici dei traguardi raggiunti ma continuate a guardarvi intorno, cogliete al volo le opportunità che vi si presentano e non aspettate che bussino alla vostra porta, andate a cercarle"."Ornella Barra è un esempio di imprenditrice coraggiosa e aperta alle sfide internazionali. Il mindset imprenditoriale ed internazionale deve caratterizzare sempre di più i leader del futuro", ha dichiarato il Rettore, spiegando "in Luiss, studentesse e studenti sperimentano modelli di apprendimento innovativo che consentono loro di costruire la personale cassetta degli attrezzi per indagare, interpretare e agire sul mondo reale, e soprattutto per reinventare o inventare professioni".Il Direttore Generaleha commentato "il nostro quotidiano, in tempi che richiedono crescente rapidità di adattamento e flessibilità, ha bisogno di leader aperti e inclusivi che sappiano misurarsi con la complessità della realtà di oggi. In Luiss incoraggiamo le studentesse e gli studenti a mettersi in discussione, imparando che nella vita non esistono formule predefinite, valide in ogni contesto".Laha registrato quest’anno uncon un incremento del 18% per i Corsi di Laurea Triennali, a Ciclo Unico e Magistrali rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo si conferma del 94%, con picchi del 97% per il Dipartimento di Economia e Finanza. Si rafforza il profilo internazionale con una popolazione studentesca che conta 88 nazionalità e con una rete di 315 Università Partner in 64 Paesi e 58 programmi di doppia laurea e partnership strutturate, coinvolgendo quest’anno in programmi di mobilità outgoing e incoming circa 2.300 studenti su quasi 10mila iscritti.nella classifica del, scalando oltre venti posizioni e raggiungendo così il 53° posto."La costante ascesa della Luiss nei ranking nazionali e internazionali testimonia la crescita che l’Ateneo ha ottenuto consolidando il proprio ruolo a livello globale. La nostra Università è in prima fila per creare, attraverso l’alta formazione, reti di conoscenza in chiave strategica nell’asse Europa–Mediterraneo-Africa, contribuendo in questo modo a rafforzare la futura classe dirigente di questi Paesi", ha dichiarato il PresidentePer questo evento, l’Ateneo ha installato in Aula Magna il sistema anticovid E4Shield, in grado di inattivare, al 90% in aerosol, il virus SARS-CoV 19 e le sue principali varianti. È’ una soluzione tecnologica, certificata CE e SAR, di Elettronica, azienda che opera nei sistemi di difesa elettronica.