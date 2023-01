Ryanair, O'Leary: "Con abolizione addizionale comunali più voli e lavoro nei prossimi 5 anni"

Lufthansa

(Teleborsa) -per tutti gli, garantirebbeal settore del turismo e consentirebbe a Ryanair di espandere ulteriormente la sua presenza nel paese. Lo ha affermato i numero uno dlela comapgnia low-cost irlandese, in occasione della presentazione dell'offerta per la Summer 2023 Sollecitando il governo Meloni a rimuovere la tassa che grava sugli aeroporti, il manager ha spiegato chee cioè aggiungendo 48 aeromobili agli attuali 95 e creando 1.500 nuovi posti di lavoro agli attuali 3.000 occupati diretti (40.000 con l'indotto). Cifre nche oggi il fondatore della compagnia irlandese illustrerà anche al Ministro degli Esteried al Ministro dei TrasportiO'Leary ha risposto anche allesulla presenza di cartelli sui prezzi pwer i voli in Scilia. ", semmai siamo impegnati a togliere quote di mercato ad altri vettori", ha replicato.Il fondatore di Ryanair ha poi(ETS) sulle tratte brevi, affermando checome l'Italia, a Spagna ed il Portogallo. Meglio sarebbe - ha sottolineato - porre l'onere a carico dei voli a lungo raggio che sono responsabili di circa il 50% di tutte le emissioni del trasporto aereo.Per il futuro del trasporto aereo,. "Stiamo già investendo sulle nuove tecnologie disponibili e per i prossimi anni non ci sono vere alternative, come l'elettrico per l'auto", ha detto.Un cenno anche alla. "Quello che accadrà non lo so, non lo sa nessuno. - ha ammersso -e a quel punto gli si dice che paghino loro per mandare avanti ITA". Poi ha aggiunto che il vettore tedesco "userà ITA per portare traffico verso la Germania e Francoforte e non aumenterà il traffico in Italia".