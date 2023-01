Stabile la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Poco mossa seppur positiva la borsa di, in sintonia con le altre piazze asiatiche, guardano alla chiusura positiva di Wall Street, la vigilia. L'attenzione degli investitori resta concentrata sul nuovo dato relativo all'che verrà diffuso oggi pomeriggio, dal quale cercheranno di capire con quale intensità la Federal Reserve proseguirà il suo percorso di rialzo dei tassi di interesse. Occhi sulla, in avvio da domani negli Stati Uniti. Anche qui si cercherà di capire quanto l'incognita recessione potrà pesare sugli utili delle aziende.L'indice giapponese(+0,02%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario, si registra un lieve aumento per, che scambia con lo 0,32%. Nel mese di dicembre l’inflazione della Cina misurata dall’indice dei prezzi al consumo CPI è salita su base annua dell’1,8%, rispetto al precedente rialzo dell’1,6%.Senza direzione(+0,11%); in moderato rialzo(+0,49%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,55%; positivo(+1,13%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,56%. La giornata dell'11 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,11%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,51%, mentre il rendimento delscambia 2,91%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Partite correnti (atteso 471 Mld ¥; preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,6%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,1%; preced. -1,3%)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,6%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 5,4%)03:00: Produzione industriale, annuale (preced. 2,2%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,9%).