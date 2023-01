Unieuro, Marco Deotto nominato nuovo CFO

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha comunicato la, a decorrere dal 20 febbraio 2023. Proveniente da, dove ha ricoperto il ruolo di Group Chief Financial Officer & Investor Relations, Deotto vanta un'esperienza manageriale di carattere internazionale maturata presso grandi gruppi multinazionali del settore retail. Il precedente CFO, Marco Pacini, aveva rassegnato le dimissioni a settembre 2022 Nel nuovo ruolo, il top manager, assumendo la responsabilità e il coordinamento dell’area Finance di Unieuro, comprendente Amministrazione & Controllo, Finanza, Investor Relations, Sostenibilità e M&A.Marco Deotto,, ha conseguito una Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Entrato innel 1998, ha ricoperto diversi ruoli nell'area Finance del gruppo prima di arrivare nel 2013 incon il ruolo di Senior Finance Director EMEA South. Nel gruppo Nike ha anche ricoperto importanti cariche sociali in Italia e all'estero, tra le quali quelle di Presidente e. Entrato nel Gruppo Bialetti nel 2021, è stato dirigente strategico e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.