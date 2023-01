Bond, buona partenza per collocamenti corporate: 4,9 miliardi in Italia

Enel

Società Data Size (mln euro) Tipologia Enel 09/01/2023 1.750 Ibridi perpetui UniCredit 10/01/2023 1.000 Senior preferred Pirelli 11/01/2023 600 Sustainability-linked Banco BPM 11/01/2023 750 Green senior preferred Banca Ifis 13/01/2023 300 Senior preferred Iccrea 14/01/2023 500 Social senior preferred

(Teleborsa) -nella, con il mercato del debito del Vecchio Continente che ha segnato un nuovo record per questa settimana dell'anno. Sono stati emessi bond da parte di soggetti privati e pubblici per un totale di 113 miliardi di dollari, secondo calcoli di Bloomgerg, con gli emittenti che si sono affrettati ad anticipare un ulteriore aumento dei tassi di interesse.Ancheha registrato importanti operazioni da parte di, anche se a un livello inferiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno. Nelle settimana dal 9 al 13 gennaio sono infatti state collocate obbligazioni per un, meno dei 6,4 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.La prima operazione è stata quella di, che ha collocato nuovi prestiti obbligazionari ibridi perpetui da 1,75 miliardi di euro per rifinanziare alcuni dei suoi bond ibridi in circolazione.ha emesso un bond Senior Preferred da 1 miliardo di euro rivolto a investitori istituzionali.ha collocato presso investitori istituzionali internazionali il suo primo sustainaibility-linked bond per 600 milioni di euro.ha portato a termine una emissione Green Senior Preferred per un ammontare pari a 750 milioni di euro.ha collocato un'emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred per 300 milioni di euro. Iccrea Banca ha effettuato una nuova emissione social di categoria senior preferred da 500 milioni.ha invece annunciato l'avvio dell'offerta a partire dal 16 gennaio 2023 delle primecollegate ai propri obiettivi di sostenibilità (Obbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028). Le obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Questo importo potrà essere aumentatoin caso di eccesso di domanda.Nel 2022aveva inaugurato l'anno con il collocamento di un Sustainability-Linked bond da 2,75 miliardi di euro in tre tranche, seguita dacon due emissioni Senior Preferred per un valore complessivo di 1,75 miliardi di euro. A loro si erano aggiuntecon il primo Sustainability-Linked Bond per 1,5 miliardi di euro in due tranche econ una emissione subordinata Tier 2 da 400 milioni di euro.