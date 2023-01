Borsa Tokyo debole in un'Asia positiva

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, mentre si muovono al rialzo le altre principali borse asiatiche dopo la chiusura in rialzo alla Borsa di Wall Street, la vigilia. Il rapporto sui prezzi al consumo americani di dicembre ha mostrato che l'inflazione si è raffreddata per il mese, alimentando le speranze che la Federal Reserve possa ancora una volta rallentare gli aumenti dei tassi di interesse.L'indice giapponesechiude la seduta con un calo dell'1,27%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata il 5 di questo mese, mentre, al contrario, in rialzo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando allo 0,77%.Leggermente positivo(+0,51%); come pure, sale(+0,97%).Consolida i livelli della vigilia(-0,15%); in frazionale progresso(+0,67%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,43%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,51%, mentre il rendimento delè pari 2,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,6%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 5,4%)03:00: Produzione industriale, annuale (preced. 2,2%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,7%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,8%; preced. -5,9%)03:00: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 3,9%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,2%).