Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) - Dopo un momentaneo peggioramento in occasione della diffusione delle trimestrali delle grandi banche statunitensi e dell'apertura stonata di Wall Street, lesono tornate a salire,. Rimane indietro Piazza Affari, in una giornata negativa per il comparto automotive e debole per il settore finanziario.I mercati europee, anche grazie al conforto in arrivo dalla riapertura cinese e dai dati macroeconomici statunitensi (ieri è stato accolto con un sospiro di sollievo il dato sul calo dell'inflazione USA a dicembre), anche se diversi problemi restano in agguato."Lanell'Eurozona, con rischi di ribasso mitigati dal clima mite, dai sussidi energetici e da una politica fiscale ampiamente più espansiva - commenta Mark Dowding, CIO di BlueBay - La BCE sembra fermamente intenzionata ad aumentare i tassi al di sopra del 3% e a mantenerli tali fino alla fine dell'anno".Sul, l'Istat ha comunicato che a novembre 2022 laitaliana ha continuato a ridursi, deludendo le attese, seppure con una intensità minore rispetto ai due mesi precedenti. La produzione della zona euro è invece cresciuta più del previsto nello stesso mese, grazie all'espansione della produzione di beni strumentali e intermedi.Secondo Prometeia, le preoccupazioni non sono in calo: "- spiega in una nota - In particolare, in questa prima parte dell'anno sta aumentando il rischio di freno sull'attività globale, nel caso in cui vi fosse un forte aumento dei contagi in Cina conseguenti l'abbandono della strategia zero-Covid".Diversi titoli a Piazza Affari si sono mossi in seguito alla variazione delle. Mediobanca ha indicato Unicredit, Poste Italiane, BPER, Enel, Stellantis, Buzzi Unicem e Inwit come "top picks" per il 2023 a Piazza Affari. Deutsche Bank ha invece visto al rialzo i target price di alcune grandi utilities italiane (Italgas, Snam, Terna)., che ha depositato il ricorso per richiedere l'omologazione deglidei debiti della società in stato di crisi.per, che accusa chiusi con un calo del 65% dell'EBIT adjusted.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,77%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,48%), che raggiunge 79,55 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +187 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,98%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,19%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,7%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,69%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 25.783 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.843 punti.Sale il(+0,87%); sulla stessa tendenza, positivo il(+1,32%).In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,19 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,25%.avanza del 2,96%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,84%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,77%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,66%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,45%),(+3,91%),(+2,40%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,31%.