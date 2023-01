Crypto.com taglia il 20% della forza lavoro dopo crollo fiducia settore

(Teleborsa) -, nota società di scambio di criptovalute, ha annunciato il. Il motivo principale del nuovo round di tagli di posti di lavoro, ha spiegato Co-Founder e CEO Kris Marszalek, è la crisi del settore dei crypto-asset alimentata dal crollo dell'exchange FTX di Sam Bankman-Fried."Mentre continuiamo a ottenere buoni risultati, crescendo fino a superare i 70 milioni di utenti in tutto il mondo e mantenendo un solido bilancio, abbiamo dovuto affrontare i- si legge in una nota - Siamo cresciuti in modo ambizioso all'inizio del 2022, basandoci sul nostro incredibile slancio e allineandoci alla traiettoria del settore più ampio"."Quella traiettoria è cambiata rapidamente con una confluenza di sviluppi economici negativi - è stato aggiunto - I licenziamenti che abbiamo effettuato lo scorso luglio ci hanno consentito di superare la recessione macroeconomica, ma non hanno tenuto conto del".