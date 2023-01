Cuchel (commercialisti): "Da confronto con Governo riforma Fisco e giustizia Tributaria"

(Teleborsa) - "Riteniamo indispensabile tracciare le linee di un’agenda possibile per i professionisti e le imprese che nasca dal confronto con la politica e gli esponenti del governo Meloni portando all’attenzione dell’Esecutivo i temi che riteniamo fondamentali e per i quali ci battiamo da tempo".Lo ha dichiarato"Un’agenda possibile per Professionisti e Imprese" che si terrà il prossimo 18 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso il Centro Congressi "Roma Eventi" (piazza della Pilotta)."L’annoso tema dello squilibrio nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, sia esso privato cittadino, professionista o azienda - ha aggiunto Cuchel -; la; la revisione urgente delle prerogative e delle norme che regolano le professioni non ordinistiche; la legge sull’equo compenso, attesa da tempo, che aveva visto nella scorsa legislatura l’avvio di un iter, nel corso del quale erano emerse criticità non più sciolte, quali il rapporto con i cosiddetti "committenti forti", l’effettiva esigibilità, e i procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti; la necessità di rivedere l’attuale normativa che prevede l’eccessiva responsabilità di carattere sanzionatorio per sindaci e revisori, che causa una fuga dei professionisti da queste funzioni; così come il tema fondamentale di poter assicurare la sanzione diretta irrogata ai professionisti derivanti da errori di carattere fiscale. Sono obiettivi che possono dare non solo nuovo slancio ai professionisti ma possono contribuire in modo determinante a far ripartire l’economia in Italia. Noi siamo pronti a fare la nostra parte - ha concluso il numero uno dell’Anc - se chi deve prendere le decisioni finali ascolta le proposte di chi ha esperienza e competenza per offrire un valido contributo al nostro Paese".All’incontro interverranno(Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze),(Vice Ministro della Giustizia),(Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze),(Presidente della Commissione Attività Produttive a Montecitorio),(Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati),(Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati) e i parlamentariAl convegno parteciperanno anche(Presidente ANC Roma),(Presidente dell’Odcec Roma);(Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);(Presidente della Cassa dei Ragionieri e degli Esperti Contabili);(Presidente Istituto per il Governo Societario),(Dirigente Affari Generali – Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016),, Presidente Confprofessioni e(Vice Presidente Confimi Industria).In chiusura ci sarà la relazione tecnica "" con Andrea Bongi (Commercialista e Pubblicista).