In ribasso Wall Street: trimestrali banche riaccendono timori recessione

(Teleborsa) -, dopo i recenti rialzi sulle prospettive che una moderazione dell'inflazione possa portare la Federal Reserve a essere meno aggressiva nei suoi. "Con il miglioramento del quadro inflazionistico, gli operatori di mercato hanno ipotizzato che un picco dei tassi in primavera lascerà il posto a tagli dei tassi a partire dal terzo trimestre - ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Tuttavia, i commenti della Federal Reserve continuano a respingere questa ipotesi e, dato cheall’inizio del nuovo anno, riteniamo che alcune di queste proiezioni più dovish possano essere deluse".Intanto, importanti indicazioni sull'andamento dell'economia sono arrivate dalle, i primi a comunicare i risultati nella stagione delle trimestrali. In particolare, ha preoccupato l'avvertimento di, secondo cui c'è stato un "modesto deterioramento delle prospettive macroeconomiche della società, che ora riflette una".ha registrato utili sopra le attese, con l'aumento dei tassi di interesse che trascina il margine di interesse netto (NII).ha segnalato utili trimestrali in crescita grazie alla forte attività di trading.ha comunicato utili trimestrali in calo del 50% e un aumento degli accantonamenti. Citigroup ha registrato utili trimestrali in calo, mentre è stato in controtendenza il trading (soprattutto nel reddito fisso)., il più grande gestore di fondi al mondo, ha comunicato profitti in calo nel quarto trimestre del 2022, mentre gli asset under management () si sono attestati a 8,59 trilioni di dollari.Tra gli altri(una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti) ha registrato utili del quarto trimestre 2022 sopra le attese, con il CEO che ha sottolineato come "il contesto del settore per i viaggi aerei rimane favorevole". La catena di fast foodha comunicato che il CFO Leigh Burnside e il chief commercial officer Kurt Kane lasceranno l'azienda.Per quanto riguarda le, Goldman Sachs ha tagliato il giudizio sua sell da neutral (target price a 56 dollari da 332), sottolineando che il titolo è vulnerabile a qualsiasi cambiamento nel budget statale. Guggenheim è passata a sell da neutral su, a causa delle preoccupazioni per le stime di Tesla del quarto trimestre.è stata declassata da Atlantic Equities a neutral da overweight, per problemi di esecuzione, esodo del management e crescita dei ricavi più lenta del previsto. Bank of America ha aggiornato il giudizio sua buy da neutral, affermando che la società ha una tabella di marcia sottovalutata che può favorire la sovraperformance.Sul fronte macroeconomico, si sono mossi in maniera contrastata iUSA a dicembre 2022. Sotto osservazione anche l'indice delladell'Università del Michigan, che effettua ogni mese un'indagine riguardante le condizioni finanziarie e l'atteggiamento delle famiglie nei confronti dell'economia.Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,66%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.949 punti, ritracciando dello 0,85%. Negativo il(-0,85%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,85%).