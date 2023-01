Blue Monday, dai viaggi agli sconti: (anche) la tristezza diventa business

(Teleborsa) -Non c'è da preoccuparsi visto che oggi,come il: cade ildi gennaio ed è una giornata considerata fredda, con poca luce e più faticosa delle altre, anche perché arriva poco dopo le festività di Natale che coincidono anche con un lungo periodo diL'origine delsi deve adivulgatore scientifico e psicologo dell'università di Cardiff che nelha formulato addiritturaalcolare il giorno con il più alto fattore di depressione.In dettaglio, questa lanella qualesta per "temperatura media",sta per "i giorni dall’ultima paga", B sta per "i giorni fino al prossimo festivo","il numero di notti passate a casa nel mese" esta per "il numero di ore diurne medieSecondo molti, ovviamente, unautilizzata all'epoca da una agenzia di viaggi per spingere i consumatori

Fatto sta che , negli anni, il Blue Monday è diventato sempre più una tradizione commerciale e sono sempre di più le aziende che studiano iniziative e pacchetti per rallegrare il Lunedi blu, colore associato alla tristezza. Non solo: anche gli psicologi forniscono una serie di consigli: prenotare o fare un viaggio, dedicarsi a ciò che si ama ma anche fare attività fisica. E sono tanti gli utenti che scelgono di regalarsi un bel viaggio, dopo essersi messi alle spalle un lungo periodo di restrizioni a causa della pandemia.



Ma sono tanti gli sconti anche nel campo dell’elettronica: del resto, quale migliore regalo di un cellulare all'ultima moda per risollevarsi il morale nella giornata più triste dell'anno? Per tutti. Tranne che per le aziende che, ovviamente, ringraziano e sorridono.