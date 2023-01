IDNTT, due investitori istituzionali entrano nel capitale: flottante al 34,7%

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicatoa seguito dell'acquisto di 305.000 azioni (circa il 4% del capitale), di cui 265.000 dal presidente e CEO Christian Traviglia e 40.000 dal socio Umanware (società riconducibile a Christian Traviglia).L'operazione è avvenutaa un prezzo per azione di 3,40 euro (un prezzo appena inferiore alla chiusura odierna di 3,41 euro per azione). Il flottante passa dal 30,65% al 34,72% (di cui il 7,56% ad AcomeA SGR).che hanno i fondi istituzionali per IDNTT - ha commentato Traviglia - Interesse che come oggi si manifesta attraverso un'operazione importante di ingresso nel capitale della società, per rafforzare la compagine aziendale e condividere un percorso di crescita e di generazione di valore di lungo periodo".