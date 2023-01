Iveco si allinea a prezzo obiettivo Morgan Stanley

Iveco

leader globale nel settore automotive

FTSE MIB

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,23%.Il titolo che prezza 7,046 euro si allinea al target di 7 euro dato da Morgan Stanley che ha avviato la copertura con giudizio "equal weight".La scorsa settimana Iveco Group ha annunciato la firma, tramite la sua divisione Iveco BUS, di un accordo quadro triennale per fornire fino a 150 autobus urbani completamente elettrici E-WAYche svolge prevalentemente servizi di trasporto pubblico locale su autobus, direttamente e tramite società controllate.L’accordo rappresenta il più grande ordine di autobus urbani E-WAY ad oggi in Italia.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

La tendenza di breve di Iveco è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,955. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,345.