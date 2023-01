L'indice delle aziende sanitarie in territorio positivo (+1,04%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 228.414,9, in aumento di 2.362,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso con cautela a 830, dopo aver avviato la seduta a 826.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, risultato positivo per, che lievita del 2,20%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,89% sui valori precedenti.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,57% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,99%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,79%.