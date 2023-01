Sanità, allarme Regioni: si rischia collasso. Coop contro medici "a gettone"

(Teleborsa) -a causa dei continui disservizi causati alle famiglie da una sanità allo sbando. Tre anni d pandemia ed il caro energia hanno letteralmente messo in ginocchio il, che oraa causa di risorse insufficienti. Così le, chiedendo un, per porre rimedio alla cronica carenza di risorse ed al fenomeno della mancanza del personale medico ed infermieristico.Il primo problema della Sanità concerne le: la Manovra ha stanziato, la gran parte (1,4 miliardi di euro) destinata a coprire lee il caro energia degli ospedali, mentre la restante parte dei fondil'aumento dei costi legato all'A questa storica carenza di risorse finanziarie si sta unendo il, soprattutto dai reparti più rischiosi e faticosi, come i Pronto Soccorso. Un fenomeno che si aggiunge a tre anni di Quota 100, che ha letteralmente svuotato la sanità, così come altri settore del pubblico impiego, lasciando un vuoto incolmabile, giacchèe si è fatto prevalenteCarenze che "hanno raggiunto une trasversale a molteplici settori e servizi sanitari - spiegano le Regioni - conche sono, purtroppo, oggetto delle cronache quotidiane"."È necessario e indifferibile, non di natura meramente emergenziale, in grado di proporre delle soluzioni, prontamente attuabili ed idonee ad affrontare nell'immediato la carenza di personale sanitario e la crisi finanziaria di cui, da ormai tre anni, versano i Sistemi Sanitari Regionali", afferma, assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna e, in una lettera al ministro della Sanità Orazio Schillaci e a quello dell'economia Giancarlo Giorgetti."La sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci sanitari è fortemente compromessa dall'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, dal mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale", sottolinea Donini, prevedendoAnche il settore dellene approfitta per lanciare unsempre più diffusa deinecessari per sopperire alle croniche carenze di personale delle strutture sanitarie."La nostra pratica quotidiana vanno in direzione opposta:costruendo un rapporto stabile e di fiducia con i pazienti. In linea con i valori cooperativi lavoriamo per la relazione con i pazienti, non per la prestazione", sottolinea, l’associazione di Legacoop che organizza e rappresenta più di settanta cooperative che forniscono servizi ad oltre, per tre quarti medici di medicina generale, che seguono un bacino di circa. La soluzione proposta quella di incentivare la sanità territoriale attraverso unae la figura del Medico di Medicina Generale.