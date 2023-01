Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,55%)

indice delle società High Tech italiane

Exprivia

(Teleborsa) - Tentennante l'che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 142.477,56, in vantaggio dello 0,55 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 826.Tra le medie imprese quotate sul, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,86%.Bene, con un rialzo del 2,63%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,71%.Tra ledi Piazza Affari, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,39%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,81%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,56%.