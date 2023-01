Borse europee deboli dopo dati Cina e in attesa trimestrali

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, che soffre i timori di un ha chiuso il 2022 con un PIL al +3%, sui minimi dagli anni '70 principalmente per colpa della politica Zero Covid). Gli investitori, che guardano a Davos per dichiarazioni di banchieri centrali e policymaker, aspettano inoltre lediin uscita oggi. Gli utili del 4° trimestre 2022 saranno un catalizzatore chiave questa settimana, poiché i trader valutano se le aziende sono state in grado di navigare contro venti contrari, inclusi tassi di interesse più elevati.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha confermato cheè stata del +11,6% su anno a dicembre, mentre Destatis ha confermato che isono aumentati dell'8,6% su anno nello stesso mese. In leggero aumento i disoccupati richiedenti un sussidio del Regno Unito, mentre è stabile il tasso di disoccupazione.Sul fronte della politica monetaria, ha detto che la Banca centrale europea (BCE) deve "aumentare di più i tassi" e che deve "portarli in un territorio restrittivo".Sulspicca il rialzo di, che beneficia della promozione a "buy" di, con target price a 11,7 euro per azione. Bene anche, con l'avvio di copertura a "overweight" da parte di, con prezzo obiettivo a 60 euro per azione.Sul mercato Euronext Growth Milan (), guadagnano terreno(ricavi in crescita a 4,6 milioni nel 2022, +17%) e(ricavi in crescita a 62,2 milioni nel 2022, +54%).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,60%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 79,25 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +191 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento delpari al 4,06%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,61%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 27.893 punti.Sulla parità il(+0,15%); in frazionale calo il(-0,22%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,86%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,25%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,75%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,42%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,09%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,06%.Tra i(+3,36%),(+2,72%),(+1,87%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,28%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.