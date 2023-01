Concorso FS-Salone Libro Torino: già arrivati 150 racconti

(Teleborsa) -da ogni parte d'Italia per illanciato dale dallo scorso dicembre. Un Contest aperto a scrittrici e scrittori dilettanti e maggiorenni che verte sul tema del viaggio in treno e dei racconti di viaggi sostenibili..Il concorso - si legge su FS News la testata online del Gruppo FS Italiane - ha giàche, assorti di fronte al finestrino di un treno in corsa o in cammino tra le vie di una città sconosciuta, hanno composto e inviato la loro opera breve.per concorrere con l'invio di(racconto) scritta in lingua italiana. Ad aprile 2023 una. La giuriaè composta dai noti autori e autrici quali Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo.Sarà Marco Mancini, Direttore responsabile delle Edizioni La Freccia, ad annunciare iLe tre opere vincitrici verranno pubblicate a fine anno in una raccolta pubblicata insieme ai racconti degli scrittori e delle scrittrici che fanno parte della giuria finale.