DBA Group, avvio elettrificazione delle banchine del Porto di Civitavecchia

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha comunicatoda parte della controllata DBA PRO per ilper i lavori di(Cold Ironing) da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (quota RTI 42%), in raggruppamento temporaneo di impresa con RINA Consulting (quota RTI 23%), Galileo Engineering (quota RTI 30%) e C.&G. Engineering Services (quota RTI 5%), anch’essa società controllata da DBA Group al 100%L'a base d'asta è pari a 1.131.848,82 euro e il contratto prevede unpari a 373.549 euro, di competenza nell’esercizio 2023. L'intera procedura si concluderà entro il primo semestre 2023."L'alimentazione elettrica delle navi, in particolare quando sono in gioco natanti di tali dimensioni, riduce e tende ad annullare, come è noto, gli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti, comprese quelle acustiche - ha commentatodi DBA Group - La progettazione di un sistema di Cold Ironing così esteso implica l'ideazione di una rete elettrica di elevata potenza, la quale permetterà didella rete portuale e migliorare il servizio di fornitura elettrica generale e per i natanti"."L'efficientamento e il relativo sistema di monitoraggio e di controllo si riverbererà anche nei confronti delle altre aree produttive di competenza portuale, rendendo l'per tutti gli stakeholders operanti nel porto", ha aggiunto.